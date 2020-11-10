Мировой рынок сортового проката становится все более региональным – IREPAS Мировой рынок сортового проката становится все более региональным. Все защитные меры, тарифы, антидемпинговые и компенсационные меры все больше и больше сокращают глобальный обмен продуктами.



"Пандемия Covid-19 дает производителям на определенных рынках предлог для лоббирования своих правительств с еще большим количеством аргументов для защиты своих внутренних рынков без всякой причины, но политики просто соглашаются с этим постоянным давлением, поскольку общественность на самом деле не сосредоточена на этом", - говорится в новом обзоре рынка длинной стали от международного объединения производителей сортового металлопроката IREPAS.



В обзоре отмечается, что в последнее время Китай сокращает закупки чугуна, горячебрикетированного железа, слябов и стальной заготовки. Однако серьезных изменений в Китае не ожидается, по крайней мере, до окончания китайских новогодних праздников. При этом маржа на внутреннем рынке Китая снизилась, и ожидается, что Китай перейдет от нетто-импортера к нетто-экспортеру в течение следующих четырех месяцев.



Также сообщается, что Пекин разрешит импорт лома черных металлов с меньшими ограничениями. В прошлый раз, когда Китай был значительным игроком на мировом рынке лома черных металлов, он закупил около 14 млн метрических тонн за один год. В случае отмены Китаем запрета на импорт лома мировые цены на лом могут значительно вырасти с учетом больших электросталеплавильных мощностей, которые страна недавно создала.



В IREPAS прогнозируют, что следующий год будет годом восстановления во всем мире. Соответственно, ожидается, что спрос будет относительно высоким. При этом производители стали из ЕС и США пользуются более полной защитой со стороны государства, тогда как в России, Украине, Турции, Иране и Бразилии все зависит от Китая.



В США ситуация на рынке может стать хуже. Металлургические заводы США постоянно наращивают мощности, которые используются не полностью, и поэтому предложение увеличивается. Цены на металлолом на внутреннем рынке снова выросли без веской причины, а это значит, что этой зимой они, вероятно, снова снизятся. Теперь, когда Байден избран президентом, есть надежда на возможную отмену защитных мер по статье 232.



Цены на рынках ЕС и США имеют тенденции к росту. Несмотря на недавний спад, Китай по-прежнему является нетто-импортером и не представляет реальной угрозы для экспортеров в остальном мире. Еще лучшая новость заключается в том, что экспортеры из таких стран, как Россия, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Бразилия и Турция могут конкурировать с китайскими экспортерами на азиатских рынках. Однако есть серьезная оговорка: Китай увеличил свое производство до более чем 1 миллиарда. В результате мировой рынок окажется под давлением, когда его ВВП в зимние месяцы замедлится.



Текущее состояние рынка в IREPAS характеризуют как стабильное, опять же, за исключением рынка США, который кажется объединению нестабильным. Прогноз на следующий квартал в основном удовлетворительный, за исключением рынка США.



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