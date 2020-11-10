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Нафтогаз за 10 месяцев нарастил продажи топлива на АЗС

10.11.20 13:13 , Бизнес Цензор
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Входящая в АО "Укргазвыдобування" (дивизион "Нафтогаз Нафта") сеть АЗС U.GO в январе-октябре 2020 года увеличила физический объем реализации топлива на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Нафтогаз" не раскрывает конечные объемы продаж нефтепродуктов, но уточняет, что объемы продаж бензинов Shebel 92 и Shebel 95 увеличились на 57% и на 95%, соответственно, дизельного топлива Shebel – на 21%, автогаза Shebel LPG – на 19%, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, на 49% в денежном выражении выросли объемы продаж сопутствующих товаров, также значительно выросли продажи с использованием карточек лояльности.

При этом в октябре 2020 года сеть U.GO установила рекорд суточной продажи нефтепродуктов за всю историю своего существования – 179 куб. м, тогда как предыдущий рекорд был зафиксирован в августе этого года – 174 куб. м.

"Такие результаты, в частности, стали возможными благодаря высокому качеству топлива, реализации проекта по ребрендингу АЗС, внедрению стандартов обслуживания клиентов, внедрению программы лояльности и привлечению новых клиентов через акционные программы", - отмечает в "Нафтогазе".

U.GO насчитывает 19 АЗС в Харькове и Харьковской области. В сети реализуется исключительно топливо производства Шебелинского НПЗ под торговой маркой Šhebel.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МинПром

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