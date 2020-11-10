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За 10 месяцев ЮГОК увеличил выпуск концентрата на 3,7%

10.11.20 12:53 , ГМК Центр
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Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-октябре 2020 года нарастил выпуск железорудного концентрата на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 10,7 млн т. Об этом сообщается на сайте предприятия.

В течение десяти месяцев комбинат не производил агломерат.

В октябре предприятие произвело 1,1 млн т ЖРК, что на 6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Как сообщалось, по итогам 2019 года ЮГОК увеличил производство концентрата на 0,1% по сравнению с 2018-м – до 12,3 млн т. Выпуск агломерата за год упал на 45,8% – до 945,8 тыс. т.

Южный горно-обогатительный комбинат – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.

МинПром

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