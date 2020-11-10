Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит шахты – эксперт

10.11.20 12:31 , РБК Украина
печать
размер текста:

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30% уничтожит шахты, которые и без того имеют миллионные убытки. Об этом заявил директор госпредприятия "Львовуголь" Олег Акимов.

По его словам, рост расходов на электроэнергию еще больше загонит отечественные шахты в убытки и может привести к уничтожению отрасли.

"1650 за тонну угля. Еще повысить сейчас за электроэнергию плату. Мы и так уже полностью находимся в финансовой дыре. Мы сегодня берем фактически, у нас дисбаланс, финансовый результат по работе за октябрь минус 70 млн грн. Повысим еще цену на электроэнергию, будет минус 80 миллионов или 90", - пояснил Акимов.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:53
За 10 месяцев ЮГОК увеличил выпуск концентрата на 3,7%
12:12
За 9 месяцев 2020 года РФ сократила импорт стали на 31%
12:09
Voestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результаты
11:50
БелАЭС остановила работу из-за взрывов трансформаторов
11:27
Китай разработал новый стандарт на металлолом
11:11
ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva
10:56
Украинский бизнес против инициативы МИУ по списанию вагонов
10:51
Вместо понижения Газпром решил повысить цену газа для Польши
10:34
Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн
10:14
Турция перестала оснащать свои беспилотники двигателями Мотор Сич
09:58
Коронакризис продлится в украинской экономике до середины 2021 года
09:36
Русская сталь прогнозирует спад потребления в РФ на 6%
08:53
В Украине почти 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:02
Украинцы активнее покупают подержанные автомобили
09.11.20
18:03
ДМК остановит на капитальный ремонт доменную печь
17:51
В Украине начали резко расти цены
17:28
Импорт дизтоплива в Украину упал почти на 10%
17:12
Китай нарастил импорт руды на 15%
17:07
Укрметаллургпром против закупки ж/д продукции в Казахстане
16:50
Запорожсталь получила еще одно подтверждение своего соответствия международным стандартам
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!