За 9 месяцев 2020 года РФ сократила импорт стали на 31% За январь-сентябрь 2020 года импорт чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС) в РФ составил 3,901 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении - 31%. В течение сентября показатели составили 0,451 млн. тонн или 97,2% к предыдущему месяцу, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.



Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) за 9 месяцев сократился к аналогичному периоду 2019 года на 24,7% до 3,393 млн. тонн. Сентябрьские поставки уменьшились на 6,5% по сравнению с августом до 0,392 млн. тонн.



Импорт стальных труб за три квартала снизился в годовом соотношении на 62% до 0,329 млн. тонн. За сентябрь показатели выросли к предыдущему месяцу на 4,3% до 0,034 млн. тонн.



"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-сентябре 2020 года составил 7% (в январе-сентябре 2019 года - 7,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,1% (в январе-сентябре 2019 года - 6,4%), из стран СНГ - 13,7% (17%). Стоимостный объём данной товарной отрасли сократился в годовом сопоставлении на 14,7%, а физический - на 27,6%. Поставки чёрных металлов и изделий из них снизились на 31%, в том числе труб - на 62%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 17%, металлоконструкций из чёрных металлов - на 10,2%", - сообщают в ФТС.



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