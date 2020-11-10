Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Voestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результаты

10.11.20 12:09 , Steelland
печать
размер текста:

Ключевые финансовые показатели эффективности (KPI) австрийской металлургической группы Voestalpine за первое полугодие 2020/21 финансового года были полностью сформированы пандемией COVID-19.

Выручка группы упала на 21,9% в годовом исчислении с 6,5 млрд евро до 5,1 млрд евро. Операционный результат (EBITDA) составляет 395 млн евро, в основном положительный (первое полугодие 2019/20: 666 млн евро). Операционная прибыль (EBIT) стала отрицательной (минус 215 млн евро) из-за убытков от обесценения и экономического развития.

Прибыль до налогообложения снизилась со 163 млн евро до -268 млн евро, а прибыль после налогообложения со 115 млн евро до -276 млн евро.

В то время как первый квартал финансового года характеризовался резким падением спроса почти во всех клиентских сегментах и ​​регионах, во втором квартале наблюдался значительный подъем в основных секторах. В частности, европейская и американская автомобильная промышленность, а также потребительские товары и строительная промышленность быстро восстановили свою динамику после мер изоляции, введенных весной.

Благодаря растущему спросу на высококачественную стальную продукцию в сентябре Voestalpine смогла перезапустить небольшую доменную печь в Линце, Австрия, которую она временно остановила весной.

В Voestalpine ожидают, что, хотя ситуация с COVID-19 обострилась, постепенное улучшение экономической среды в конце первой половины 2020/21 финансового года будет продолжаться по мере продвижения финансового года.

За исключением нефтегазового сектора, а также аэрокосмической промышленности, положительная тенденция спроса на продукцию группы во всех основных сегментах рынка должна сохраниться во второй половине финансового года.

"Предполагая, что не будет никаких других серьезных ограничений для экономической деятельности из-за пандемии COVID-19, таких как дополнительные правительственные ограничения в этой связи, Правление в настоящее время прогнозирует EBITDA на уровне от 800 млн до 1 млрд евро на весь финансовый 2020/21 год», - отметил Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine AG.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:53
За 10 месяцев ЮГОК увеличил выпуск концентрата на 3,7%
12:31
Повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит шахты – эксперт
12:12
За 9 месяцев 2020 года РФ сократила импорт стали на 31%
11:50
БелАЭС остановила работу из-за взрывов трансформаторов
11:27
Китай разработал новый стандарт на металлолом
11:11
ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva
10:56
Украинский бизнес против инициативы МИУ по списанию вагонов
10:51
Вместо понижения Газпром решил повысить цену газа для Польши
10:34
Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн
10:14
Турция перестала оснащать свои беспилотники двигателями Мотор Сич
09:58
Коронакризис продлится в украинской экономике до середины 2021 года
09:36
Русская сталь прогнозирует спад потребления в РФ на 6%
08:53
В Украине почти 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:02
Украинцы активнее покупают подержанные автомобили
09.11.20
18:03
ДМК остановит на капитальный ремонт доменную печь
17:51
В Украине начали резко расти цены
17:28
Импорт дизтоплива в Украину упал почти на 10%
17:12
Китай нарастил импорт руды на 15%
17:07
Укрметаллургпром против закупки ж/д продукции в Казахстане
16:50
Запорожсталь получила еще одно подтверждение своего соответствия международным стандартам
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!