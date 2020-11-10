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БелАЭС остановила работу из-за взрывов трансформаторов

10.11.20 11:50 , РБК Украина
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Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции, которую запустили на выходных, временно приостановлена. Требуется замена определенного оборудования.

Об этом заявил представитель информационного центра БелАЭС, передает "Интерфакс-Запад".

БелАЭС запустили в суботу, 7 ноября. "Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет", - сказал представитель.

Также издание tut.by сообщает, что турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. По его данным, причиной остановки стали взрывы нескольких трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором.

В прошлую суботу президент Беларуси Александр Лукашенко посетил БелАЭС и назвал ее запуск историческим событием. По его словам, Беларусь становится ядерной державой.

Он также призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу. Хотя до этого обвинял их во вмешательстве в дела Беларуси. 

МинПром

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