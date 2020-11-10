БелАЭС остановила работу из-за взрывов трансформаторов Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции, которую запустили на выходных, временно приостановлена. Требуется замена определенного оборудования.



Об этом заявил представитель информационного центра БелАЭС, передает "Интерфакс-Запад".



БелАЭС запустили в суботу, 7 ноября. "Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет", - сказал представитель.



Также издание tut.by сообщает, что турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. По его данным, причиной остановки стали взрывы нескольких трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором.



В прошлую суботу президент Беларуси Александр Лукашенко посетил БелАЭС и назвал ее запуск историческим событием. По его словам, Беларусь становится ядерной державой.



Он также призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу. Хотя до этого обвинял их во вмешательстве в дела Беларуси.



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