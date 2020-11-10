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Китай разработал новый стандарт на металлолом

10.11.20 11:27 , Металлоснабжение и сбыт
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В Китае опубликован проект нового стандарта на лом черных металлов. По оценкам участников рынка, которые приводит Fastmarkets, их окончательное утверждение ожидается в конце текущего года.

Стандарт предусматривает пять категорий черного лома, включая шредированный и пакетированный лом, и одну категорию лома нержавеющей стали. В целом они соответствуют международным спецификациям, что должно облегчить импорт металлолома в Китай.

В настоящее время черный лом в Китае приравнивается к промышленным отходам, поэтому его ввоз запрещен. По мнению китайских специалистов, этот запрет может быть снят в середине 2021 г. При этом введения высоких импортных пошлин на металлолом не ожидается.

Тем не менее, поставки черного лома в Китай могут быть затруднены. В соответствии со стандартами, материал должен быть очищен от пыли и грязи. Кроме того, в них указывается максимальное содержание серы, фосфора, меди и ряда других элементов.

Однако предполагается, что китайские компании все равно будут заинтересованы в импорте металлолома. В начале ноября стоимость лома, соответствующего HMS № 1&2 (80:20) в Китае достигала 360-370 долл. за т с доставкой на завод без НДС, тогда как при поставках во Вьетнам или Южную Корею она составляла порядка 305-315 долл. за т CFR.

МинПром

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