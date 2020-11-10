Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинский бизнес против инициативы МИУ по списанию вагонов

10.11.20 10:56
печать
размер текста:

Инициатива Мининфраструктуры об ограничении сроков службы грузовых вагонов грозит бизнесу десятками миллиардов гривен дополнительных финансовых затрат. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера.

"Ситуация с проектом решения Мининфраструктуры об ограничении сроков службы грузовых вагонов до 33 лет получила логичное продолжение. Одна из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация, - выступила с открытым обращением к МИУ, призывая доработать указанный проект", - сказал он.

По расчетам аналитиков ЕБА, внедрение инициативы Мининфраструктуры приведет к тому, что к 2028 году парк грузовых ж/д вагонов в Украине сократится на 39% (или на 67 тыс вагонов). Чтобы возместить такую потерю (произвести или закупить новые), понадобиться несколько лет. Все это время из-за серьезного дефицита грузовых вагонов будут расти тарифы на перевозки и цены на вагоны, а значит бизнесу придется понести дополнительные затраты.

Чтобы закупить недостающие 67 тыс вагонов, государству и бизнесу понадобиться в общей сложности 93 млрд грн., отмечает С.Магера. По его мнению, фантастическая сумма, учитывая тот факт, что убытки главного заказчика перевозок грузов – промышленных предприятий – по итогам первого полугодия 2020 года составили более 40 млрд грн. В случае вступления в силу указанного решения МИУ, промышленности придется восполнять дефицит окатышевозов, коксовозов и щеповозов, который может составить 53 млрд грн.

"Впрочем, чиновники Министерства не просчитали последствия своей инициативы не только для бизнеса, но и для государственной "Укрзализныци". Ведь в случае возникновения дефицита грузовых вагонов, бизнес будет вынужден перенести большую часть грузов на другие виды транспорта. А это негативно отразиться на финансовых показателях «УЗ». Компромиссным решением, по мнению ЕБА, является кардинальная доработка проекта решения МИУ. В основу нового документа должно быть положено поэтапное выведение из эксплуатации вагонов в течении минимум 5-7 лет", - сказал он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:27
Китай разработал новый стандарт на металлолом
11:11
ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva
10:51
Вместо понижения Газпром решил повысить цену газа для Польши
10:34
Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн
10:14
Турция перестала оснащать свои беспилотники двигателями Мотор Сич
09:58
Коронакризис продлится в украинской экономике до середины 2021 года
09:36
Русская сталь прогнозирует спад потребления в РФ на 6%
08:53
В Украине почти 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:02
Украинцы активнее покупают подержанные автомобили
09.11.20
18:03
ДМК остановит на капитальный ремонт доменную печь
17:51
В Украине начали резко расти цены
17:28
Импорт дизтоплива в Украину упал почти на 10%
17:12
Китай нарастил импорт руды на 15%
17:07
Укрметаллургпром против закупки ж/д продукции в Казахстане
16:50
Запорожсталь получила еще одно подтверждение своего соответствия международным стандартам
16:31
Украина снизила затраты на покупку угля на 45%
16:15
Зеленский поддержал введение карантина выходного дня
15:58
Shell подала жалобу на штраф Польши по Северному потоку-2
15:39
Инвестиционный климат в Украине постоянно ухудшается
15:25
ДТЭК запустил в работу крупнейшую в Украине СЭС на крыше многоэтажки
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!