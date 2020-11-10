Украинский бизнес против инициативы МИУ по списанию вагонов

Инициатива Мининфраструктуры об ограничении сроков службы грузовых вагонов грозит бизнесу десятками миллиардов гривен дополнительных финансовых затрат. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера.
"Ситуация с проектом решения Мининфраструктуры об ограничении сроков службы грузовых вагонов до 33 лет получила логичное продолжение. Одна из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация, - выступила с открытым обращением к МИУ, призывая доработать указанный проект", - сказал он.
По расчетам аналитиков ЕБА, внедрение инициативы Мининфраструктуры приведет к тому, что к 2028 году парк грузовых ж/д вагонов в Украине сократится на 39% (или на 67 тыс вагонов). Чтобы возместить такую потерю (произвести или закупить новые), понадобиться несколько лет. Все это время из-за серьезного дефицита грузовых вагонов будут расти тарифы на перевозки и цены на вагоны, а значит бизнесу придется понести дополнительные затраты.
Чтобы закупить недостающие 67 тыс вагонов, государству и бизнесу понадобиться в общей сложности 93 млрд грн., отмечает С.Магера. По его мнению, фантастическая сумма, учитывая тот факт, что убытки главного заказчика перевозок грузов – промышленных предприятий – по итогам первого полугодия 2020 года составили более 40 млрд грн. В случае вступления в силу указанного решения МИУ, промышленности придется восполнять дефицит окатышевозов, коксовозов и щеповозов, который может составить 53 млрд грн.
"Впрочем, чиновники Министерства не просчитали последствия своей инициативы не только для бизнеса, но и для государственной "Укрзализныци". Ведь в случае возникновения дефицита грузовых вагонов, бизнес будет вынужден перенести большую часть грузов на другие виды транспорта. А это негативно отразиться на финансовых показателях «УЗ». Компромиссным решением, по мнению ЕБА, является кардинальная доработка проекта решения МИУ. В основу нового документа должно быть положено поэтапное выведение из эксплуатации вагонов в течении минимум 5-7 лет", - сказал он.