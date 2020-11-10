Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva

10.11.20 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Корпорация ArcelorMittal сообщила о достижении новой договоренности с правительством Италии по поводу металлургического комбината ArcelorMittal Italia (бывший Ilva). В соответствии с ней корпорация, которая в настоящее время арендует предприятие у правительства, сможет приобрести его в свою собственность к маю 2022 г.

При этом до конца ноября текущего года итальянские государственные структуры должны осуществить "существенные" вложения в капитал ArcelorMittal Italia. По предварительным данным, такой структурой станет государственная корпорация развития Invitalia.

Также в рамках соглашения была откорректирована инвестиционная программа для комбината. Теперь она включает инвестиции в «малоуглеродные» технологии производства стали.

В последние месяцы ArcelorMittal интенсивно покрывает долги своего итальянского подразделения, что способствует улучшению отношений с правительством страны. Однако комбинат по-прежнему работает с минимальной загрузкой мощностей. По некоторым оценкам, в 2020 г. он выплавит не более 3 млн т стали при номинальной производительности более 6 млн т в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:27
Китай разработал новый стандарт на металлолом
10:56
Украинский бизнес против инициативы МИУ по списанию вагонов
10:51
Вместо понижения Газпром решил повысить цену газа для Польши
10:34
Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн
10:14
Турция перестала оснащать свои беспилотники двигателями Мотор Сич
09:58
Коронакризис продлится в украинской экономике до середины 2021 года
09:36
Русская сталь прогнозирует спад потребления в РФ на 6%
08:53
В Украине почти 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:02
Украинцы активнее покупают подержанные автомобили
09.11.20
18:03
ДМК остановит на капитальный ремонт доменную печь
17:51
В Украине начали резко расти цены
17:28
Импорт дизтоплива в Украину упал почти на 10%
17:12
Китай нарастил импорт руды на 15%
17:07
Укрметаллургпром против закупки ж/д продукции в Казахстане
16:50
Запорожсталь получила еще одно подтверждение своего соответствия международным стандартам
16:31
Украина снизила затраты на покупку угля на 45%
16:15
Зеленский поддержал введение карантина выходного дня
15:58
Shell подала жалобу на штраф Польши по Северному потоку-2
15:39
Инвестиционный климат в Украине постоянно ухудшается
15:25
ДТЭК запустил в работу крупнейшую в Украине СЭС на крыше многоэтажки
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!