Турция перестала оснащать свои беспилотники двигателями Мотор Сич Турция отказывается от использования в производстве военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич". Об этом сообщил международный информационный портал об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp.



По его сведениям, турецкие военные отдали предпочтение двигателю производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.



"Новый двигатель, произведенный TUSAS Engine Industries имеет самые высокие показатели эффективности в своем классе во всем мире", - пишет Global Defense Corp, цитируя слова Сельчука Байрактара, технического директора Bayraktar.



Он также поделился видеоматериалами с испытаний двигателя и отметил, что это не прототип, а двигатель массового производства.



Переход на использование двигателей собственного производства Турция осуществляет на фоне внешнего политического давления и введения разными странами эмбарго на поставки военных технологических решений.



В свою очередь, Канада официально объявила, что прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном. А США начали блокирование экспорта двигателей Honeywell.



Напомним, ранее эксперты предупреждали, что возможная украино-турецкая сделка в сфере оборонного сотрудничества несет в себе множество рисков для Анкары.



Кроме того, аналитики сочли странным появление на переговорах в Анкаре о военно-техническом сотрудничестве Вячеслава Богуслаева.



Позже выяснилось, что вице-премьер Олег Уруский предлагал туркам купить акции китайских инвесторов акции "Мотор Сич".



Как известно, контрольный пакет акций (свыше 50%) единственного украинского серийного производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" принадлежит группе китайских инвесторов.



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