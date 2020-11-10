Коронакризис продлится в украинской экономике до середины 2021 года Раньше середины 2021 года хороших новостей в экономике не будет. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он выразил уверенность, что что украинская экономика исчерпала собственные резервы восстановления после весеннего локдауна. Растущий тренд восстановления остановился и теперь многое зависит от своевременности и содержания решений власти, отмечает политик.



"Во-первых, многое в экономике будет определятся тем, насколько успешно власть сможет контролировать ситуацию со стремительно растущим количеством заболеваний на COVID-19. Первый психологический порог в 10 тыс случаев в день преодолен и пока особой паники не наблюдается. Но ситуация может стремительно измениться, когда пандемия преодолеет суточную отметку в 20 тыс заболевших", - считает Д.Шпенов.



Во-вторых, украинский бизнес находится в неопределенности: насколько жесткие карантинные меры может принять власть, если ситуация начнет выходить из-под контроля, отмечает нардеп. Он напомнил, что пока речь идет только о «карантине выходного дня», но и он может стать губительным для многих компаний малого и среднего бизнеса.



"В-третьих, правительство по-прежнему практически бездействует по специальным программам поддержки населения и бизнеса. О таких программах много было сказано еще весной, но до реальных действий не дошло. Похоже, что бизнес трезво оценивает перспективы поддержки со стороны государства, вернее, понимает, что ее не будет. По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности в октябре 2020 года снизился на 1,6 пункта, до 47,8 п. (ниже нейтрального значения), после роста в сентябре и августе. Предприниматели настроены достаточно пессимистично. Следовательно, раньше середины 2021 года хороших новостей в экономике не будет", - резюмировал он.



МинПром



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