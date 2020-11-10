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Русская сталь прогнозирует спад потребления в РФ на 6%

10.11.20 09:36
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Согласно оценке ассоциации "Русская сталь" (объединяет производителей 98% российского чугуна, около 90% стали и 60% труб), по итогам 2020 года внутренний спрос на сталь в РФ может сократиться на 6%.

Наиболее существенное падение стального потребления продемонстрирует автопром - -21%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на презентацию ассоциации.

Спрос со стороны машиностроительного сектора, по прогнозам "Русской стали", упадёт в текущем году на 16%, энергетической отрасли - на 9%. Сокращение потребления стали со стороны строительной отрасли и металлоторговли составит 7%. В 2021 году ассоциация ожидает восстановления потребления: рост может составить 5-7%.

"По итогам 9 месяцев этого года внутреннее металлопотребление в России сократилось на 7,3%, при этом пик снижения спроса на сталь пришёлся на май", - говорится в сообщении.

МинПром

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