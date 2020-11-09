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ДМК остановит на капитальный ремонт доменную печь

09.11.20 18:03 , Металлургпром
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Капитальный ремонт доменной печи третьего разряда рассчитан на 17 суток и должен увеличить межремонтный период и повысить надежность работы агрегата.

Как сообщил руководитель проектов и программ доменного цеха Павел Маховский, в период проведения капремонта будут выполнены следующие работы: замена загрузочного устройства печи; ремонт металлоконструкций блока воздухонагревателей, восстановление огнеупорной футеровки шахты доменной печи способом ручного шоткретирования; ремонт металлоконструкций бункерной эстакады, металлоконструкций и оборудования подбункерного помещения, литейных дворов и пылеуловителя; ревизия электрооборудования агрегата.

Также будет проведено восстановление систем освещения рабочих зон комплекса доменной печи.

"Капитальный ремонт позволит увеличить межремонтный период и повысить надежность работы доменной печи в процессе ее эксплуатации", - отметили на Днепровском меткомбинате.

К выполнению основных ремонтных работ привлечено подрядчиков ООО "Индустриальные технологии Украины". Предыдущий капитальный ремонт ДП-1М выполнялся в 2018 году.

МинПром

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