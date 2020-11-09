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В Украине начали резко расти цены

09.11.20 17:51 , РБК Украина
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Потребительские цены в Украине в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к октябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 2,6% с 2,3% в сентябре 2020 года.

Продукты питания в Украине за октябрь 2020 года подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали сахар - на 22,9% и яйца - на 22,7%. В то же время фрукты подешевели на 6,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 2,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,4% (в том числе газ подорожал на 18,2%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение - подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,2%, цены на связь не изменились, на отдых и культуру выросли на 0,9%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.

МинПром

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