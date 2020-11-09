Китай нарастил импорт руды на 15% Металлургические компании Китая в октябре увеличили импорт железной руды на 14,9% по сравнению с октябрем прошлого года – до 106,7 млн т. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.



По сравнению с сентябрем показатель сократился на 1,7%.



За январь-октябрь китайские металлурги, напротив, увеличили импорт руды по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 11,2%, до 975,2 млн т, .



Китайские металлурги в октябре больше всего увеличили импорт сырья из Бразилии и Южной Африки – на 7% и 15,7% соответственно.



При этом запасы руды в китайских портах выросли, уже шестую неделю подряд. По состоянию на 1 ноября показатель достиг 128,95 млн т, согласно данным Steel Home.



Китай – крупнейший в мире импортер железной руды. По итогам 2019 года страна незначительно нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 0,5%, до 1,069 млрд т.



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