Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай нарастил импорт руды на 15%

09.11.20 17:12 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Металлургические компании Китая в октябре увеличили импорт железной руды на 14,9% по сравнению с октябрем прошлого года – до 106,7 млн т. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

По сравнению с сентябрем показатель сократился на 1,7%.

За январь-октябрь китайские металлурги, напротив, увеличили импорт руды по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 11,2%, до 975,2 млн т, .

Китайские металлурги в октябре больше всего увеличили импорт сырья из Бразилии и Южной Африки – на 7% и 15,7% соответственно.

При этом запасы руды в китайских портах выросли, уже шестую неделю подряд. По состоянию на 1 ноября показатель достиг 128,95 млн т, согласно данным Steel Home.

Китай – крупнейший в мире импортер железной руды. По итогам 2019 года страна незначительно нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 0,5%, до 1,069 млрд т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:03
ДМК остановит на капитальный ремонт доменную печь
17:51
В Украине начали резко расти цены
17:28
Импорт дизтоплива в Украину упал почти на 10%
17:07
Укрметаллургпром против закупки ж/д продукции в Казахстане
16:50
Запорожсталь получила еще одно подтверждение своего соответствия международным стандартам
16:31
Украина снизила затраты на покупку угля на 45%
16:15
Зеленский поддержал введение карантина выходного дня
15:58
Shell подала жалобу на штраф Польши по Северному потоку-2
15:39
Инвестиционный климат в Украине постоянно ухудшается
15:25
ДТЭК запустил в работу крупнейшую в Украине СЭС на крыше многоэтажки
15:09
Шмыгаль договаривается о покупках казахской ж/д продукции - СМИ
14:51
Россия нарастила выпуск стального проката, но сократила производство труб
14:33
Украина значительно сократила импорт нефтепродуктов
14:12
BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали
13:52
Тata Steel и POSCO хотят выпускать металлопрокат для высокоскоростных поездов
13:48
Пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации - ВОЗ
13:33
За 9 месяцев 2020 года ПФК увеличил переработку руды на 22,6%
13:31
Заря-Машпроект начала создание двигателей для энергетики и флота
13:15
В Минэнерго еще раз заявили о недопустимости экспорта электроэнергии из РФ
12:55
Украина потеряла миллиарды долларов из-за сокращения внешней торговли
06.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!