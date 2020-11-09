Запорожсталь получила еще одно подтверждение своего соответствия международным стандартам В октябре 2020 года "Запорожсталь" успешно прошла ресертификационный аудит Интегрированной системы менеджмента качества и экологии по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а также второй надзорный аудит по требованиям стандарта ISO 45001:2015 – охрана труда.



Аудиторы международной компании "Бюро Веритас Сертификейшн Украина" провели аудит на соответствие международным стандартам процессов агломерационного, сталеплавильного и прокатного производства. В ходе проверки аудиторы высоко оценили уровень функционирования Интегрированной системы менеджмента, эффективную систему превентивного управления качеством, приверженность экологически ориентированным решениям, внедряемым на предприятии, и неформальный подход персонала к вопросам охраны труда и промышленной безопасности.



"Запорожсталь" неизменно демонстрирует прогресс в клиентоориентированности и работе над качеством, что особенно важно во время кризиса. Особого внимания достойно вовлечение коллектива в процессы непрерывного совершенствования и развитие мотивационных программ для работников. В комплексе все эти решения позволяют удерживать на высоком уровне эффективность производства", – отметил ведущий аудитор компании "Бюро Веритас Сертификейшн Украина" Вячеслав Горин.



По результатам аудита "Запорожстали" рекомендована выдача новых сертификатов по ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и продление на год сертификата по ISO 45001:2018.



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