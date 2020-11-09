Зеленский поддержал введение карантина выходного дня Режим карантина по выходным дням будет введен в Украине на несколько недель, он поможет избежать увеличения количества больных коронавирусной инфекцией Covid-19 и даст время на расширение медицинской базы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом, мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек", - сказал В.Зеленский на селекторном совещании с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.



"Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - добавил глава государства.



Отмечается, что в целом планируется дополнительно обеспечить около 100 тыс. коек, хотя в этот же день главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что поставлена задача увеличить количество коек для больных COVID с 50 тыс. до 80 тыс. и на 80% обеспечить их кислородом.



На совещании президенту доложили, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" начали прием ургентных больных без COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Это добавило около 5 тыс. коек.



По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, за минувшую неделю пациентов с коронавирусом начали принимать еще 10 больниц. Количество коек для таких пациентов было увеличено на 4400.



Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас осуществляется закупка кислородных концентратов и лицензирование компаний-производителей медицинского кислорода. Дополнительно лицензировано 16 таких предприятий.



Помимо этого, согласно пресс-релизу, выделено 1 млрд грн на закупку 300 млн тестов на антитела, из них уже закуплено 100 тыс.



В.Зеленский также поинтересовался работой запущенной Минздравом "горячей линии" по коронавирусу. М.Степанов сообщил, что вопросы 53% обратившихся касались семейных врачей. В основном - невозможности связаться с семейным врачом, а также того, что человек не имеет семейного врача, о невозможности отправить мобильную бригаду. Глава Минздрава заверил, что все обращения тщательно отрабатываются.



МинПром



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