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Инвестиционный климат в Украине постоянно ухудшается

09.11.20 15:39 , РБК Украина
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Половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения. Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного опроса иностранных инвесторов, который провела Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

Как отмечают авторы опроса, впервые за пять лет недоверие к судебной системе возглавила анти-рейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространена коррупция, лидер предыдущих лет, заняла второе место. Монополизация рынков и захват власти олигархами занимает третье место среди препятствий.

Дефолт по государственным заимствованиям считается наибольшей угрозой для инвестиционного климата Украины. Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса.

Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, которая несет риски для макроэкономической стабильности. Портфельные инвесторы считают неспособность достичь договоренности с МВФ самой существенной угрозой после дефолта.

Потенциальный повторный локдаун будет иметь умеренный негативное влияние на инвестиционную активность: половина (47%) стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции.

Опрос проводился Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) 26-30 октября 2020 года. Всего в опросе приняли участие 117 респондентов, 62% респондентов являются стратегическими инвесторами, 74% респондентов сейчас имеют инвестиции в Украине. Опрос приходило методом онлайн-интервью по технической помощи Info Sapiens.

Как сообщалоcь, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долл.

По данным НБУ, приток ПИИ за второй квартал 2020 года составлял 1,3 млрд долл.

МинПром

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