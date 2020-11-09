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ДТЭК запустил в работу крупнейшую в Украине СЭС на крыше многоэтажки

09.11.20 15:25 , РБК Украина
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На столичной Троещине к электрической сети подключили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Отмечается, что это первая в стране промышленная солнечная электростанция, построенная на крыше многоквартирного жилого дома. Она состоит из более 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4000 кв. метров.

Новая СЭС находится в Днепровском районе столицы на проспекте Романа Шухевича, 30. Ее мощность составляет 330 кВт. При солнечной погоде одного часа работы такой станции достаточно для полной зарядки батарей 8 электромобилей.

Инвестором проекта стала украинская компания "Аврора Терм", которая инвестировала в строительство более 330 тысяч долларов США. Присоединение к электрической сети выполняла компания "ДТЭК Киевские электросети".

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. Об этом, в частности, свидетельствует количество подключенных компаниями группы промышленных солнечных электростанций. Лишь в 2019 году 5 операторов системы распределения ДТЭК Сети подключили 55 таких СЭС общей мощностью 532 мегаватта", - отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

Как отметил глава "ДТЭК Сети", благодаря таким проектам жилые дома постепенно превращаются из потребителей света на его производителей и продавцов. Подключая к сети подобные станции, операторы системы распределения фактически укрепляют энергетическую и экологическую безопасность страны.

От идеи сооружения СЭС на крыше многоэтажки к воплощению замысла в жизнь прошло менее двух лет. Непосредственное подключение готовой станции к сети происходило в течение мая-июля 2020 года.

"В ближайшее время планируем увеличить общую мощность наших крышных СЭС в Киеве до 2 мегаватт. Следующую станцию ​​откроем на столичной Русановке. На этапе переговоров о сотрудничестве 4 дома в Деснянском районе и 1 на Оболони. Есть планы по сооружению крышных СЭС и в других регионах Украины", - отметил директор и основатель "Аврора Терм" Юрий Ивко.

Кроме получения экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки предоставило жителям дома дополнительные выгоды. Они ежемесячно получают за аренду крыши более 4000 грн.

Компания-владелец СЭС отремонтировала в доме крышу и оборудовала его охранной сигнализацией, чтобы, в том числе оберегать оборудования лифтового хозяйства дома от вандалов и охотников за цветными металлами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе построят первую в Украине полностью автоматизированную подстанцию ​​закрытого типа 110/20 кВ. Энергообъект сводит "ДТЭК Одесские электросети" в микрорайоне Чубаевка города Одессы.

МинПром

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