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Шмыгаль договаривается о покупках казахской ж/д продукции - СМИ

09.11.20 15:09
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На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил по телефону с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым закупки казахской железнодорожной продукции для "Укрзализныци". Об этом сообщает телеграм-канал Легитимный.

"Насколько нам известно, речь шла о закупке локомотивов, рельс, стрелочных переводов и другой продукции ж/д назначения. Уже объявлено, что в 2021 год инвестиции в УЗ составят 25 млрд. грн., и Шмыгаль рассчитывает освоить эту сумму через казахские компании, как это как это делал Порошенко, покупая американские локомотивы у General Electric", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, более целесообразным со стороны правительства является стимулирование продаж продукции украинских предприятий за рубеж, а не увеличение импорта, что лишает украинских граждан работы.

"Украинская экономика продолжает падать, перед страной маячит призрак очередного локдауна, а значит падение экономики ускорится. Импорт, а особенно из Таможенного союза, ничем не поможет Украине. Только выведет валюту из страны, что приведет к снижению курса гривни", - подчеркивается в сообщении.

МинПром

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