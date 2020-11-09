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Пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации - ВОЗ

09.11.20 13:48 , РБК-Украина
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На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебреисус.

Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. При этом в организации не уточнили, о какой именно массовой болезни идет речь на этот раз.

МинПром

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