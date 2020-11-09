Пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации - ВОЗ На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.



Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебреисус.



Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.



"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - добавил глава ВОЗ.



Напомним, ранее ВОЗ заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. При этом в организации не уточнили, о какой именно массовой болезни идет речь на этот раз.



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