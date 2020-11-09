Украина значительно сократила импорт нефтепродуктов

Украина в январе-октябре 2020 сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов в 2,77 млрд долл., что на 36,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из России составил 1,01 млрд долл. (36,4% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 963,3 млн долл. (34,7%), из Литвы - 332,1 млн долл. (12%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 467 млн долл.
Также сообщается, что за десять месяцев в Украину было импортировано 6,46 млн тонн нефтепродуктов, что на 7,2% меньше, чем за десять месяцев 2019 (6,95 млн тонн).
В 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 млрд долл., а в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 млрд долл.