За 9 месяцев 2020 года ПФК увеличил переработку руды на 22,6% За 9 месяцев 2020 Побужский ферроникелевый комбинат увеличил переработку руды на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,159 млн тонн, что соответствует 64,849 тоннам ферроникеля из рудного сырья (124,0% к 9 мес. 2019 г.) или 12,3 тыс. тонн никеля (122,8% к 9 мес. 2019). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



За 9 мес. 2020 финансовый результат предприятия составил 12,4 млн грн. прибыли; уплаченный налог на прибыль составляет 4,4 млнгрн.



За указанный отчетный период комбинат заплатил налоги в бюджет Украины на сумму 96,1 млн грн. (На 22,0% больше, чем за 9 мес. 2019 г.). Из них 45,1 млн грн. - единый социальный взнос (на 13,1% выше, чем за 9 мес. 2019) и 36,4 млн грн. - налоги от заработной платы (на 14,5% больше чем за 9 мес. 2019).



Средняя зарплата за 9 мес. 2020 составила 11 893 грн., что на 12,6% выше аналогичного периода прошлого года. Согласно договору с компанией Solway Group, руководство ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" приняло решение о повышении заработной платы на 10% с 01.01.2020 г. и на 5% с 01.08.2020 г.



Общие расходы на содержание социальной сферы г. Побужское за 9 мес. 2020 составили 3,2 млн грн. (практически на уровне аналогичного периода прошлого года - 9,3%). На предоставление спонсорской помощи, культурно-массовую работу и оздоровление работников ПФК потратил 4,4 млн грн.



Расходы на обучение персонала ПФК за 9 мес. 2020 составили 226,9 тыс. грн. Всего за 9 мес. 2020 учебно-курсовой комбинат научил новым профессиям 65 человека и переподготовил 44 человека; 123 работника повысили квалификацию. В настоящее время 13 сотрудников учатся в вузах, из них 3 - на дневной форме и 10 - на заочной.



За 9 мес. 2020 значительные капитальные ремонты основного технологического оборудования не проводились, общие расходы составили 7,1 млн грн. Начало больших капитальных ремонтов (рудно-термической печи №2 и трубчатой вращающейся печи №3) запланировано на ноябрь 2020 года.



За 9 мес. 2020 инвестиции в поддержку производственного потенциала (приобретение оборудования и техники, строительство, другое) составили 9,3 млн рн.



Напомним, в 2017 году комбинат начал долгосрочный проект по реконструкции третьей степени газоочистного оборудования на трубчатых вращающихся печах №1 и №2, что приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно мировым стандартам. В 2018 году выполнен первый этап строительства (48,1 млн грн.) - переход газоочистки ТВП-1 на временную схему, с установкой дымососа и переносом газоходов в дымовую трубу, что позволит выполнить второй этап без остановки основного производства. В 2019 году ПФК приобрел резервный дымосос и выполнил строительно-монтажные работы. Общая сумма расходов (стоимость приобретенного оборудования и выполненных работ в 2018-2019 гг.) Составила 58 млн. грн. Запланированное продолжение работ - 4й квартал 2020 года.



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