BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали BHP Group намерена сделать первые инвестиции из своего инвестиционного фонда для защиты климата в размере 400 млн долл. в рамках определяющего стратегию сокращения выбросов соглашения с крупнейшим производителем стали в Китае.



Англо-австралийская горнодобывающая компания и China Baowu Group подписали меморандум о взаимопонимании, посвященный обезуглероживанию сталеплавильного производства - отрасли с высоким уровнем загрязнения, на которую, как считается, приходится до 10% глобальных выбросов парниковых газов.



В рамках пятилетнего партнерства, о котором было объявлено в пятницу, BHP инвестирует 35 млн долл. в технологии производства низкоуглеродистой стали и поделится своим опытом с Baowu, одним из своих крупнейших клиентов. Это включает в себя потенциальный проект по улавливанию и хранению углерода на одной из производственных площадок Baowu в Китае и использование источников топлива с низким содержанием углерода, таких как водородные смеси.



"Наши инвестиции сосредоточены на действиях, которые могут привести к реальным изменениям в выбросах", - сказал Майк Генри, исполнительный директор BHP.



Инвесторы оказывают давление на горнодобывающие компании с целью сократить их углеродный след для достижения целей Парижского соглашения об изменении климата.



Однако дискуссия сместилась с выбросов, создаваемых непосредственно их горнодобывающими предприятиями, на так называемые выбросы категории 3, которые включают парниковые газы, производимые их клиентами и их огромным флотом.



Некоторые производители железной руды отказались установить цели для этих выбросов, заявив, что они не могут устанавливать цели для клиентов, большинство из которых находятся в Китае.



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