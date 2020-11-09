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Тata Steel и POSCO хотят выпускать металлопрокат для высокоскоростных поездов

09.11.20 13:52 , Металлургпром
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Инженеры Tata Steel и POSCO объединяют усилия для разработки металлопроката инновационных высокоскоростных транспортных средств будущего.

Металлурги Tata Steel в Европе и POSCO из Южной Кореи будут сотрудничать в разработке и испытании инновационных сталей и металлоконструкций, которые будут использоваться для создания гиперлупа - трубы, достаточно большой, чтобы нести пассажирский или грузовой отсек, способный путешествовать со скоростью более 1000 км/ч при минимальном потреблении энергии.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном в понедельник.

Сталь является важным материалом для создания инфраструктуры, необходимой для создания гиперлупа, включая трубы, по которым она будет перемещаться.

Гигантские стальные трубы имеют множество уникальных особенностей по сравнению с обычными трубами. Например, они должны позволять находящемуся внутри пассажирскому или грузовому транспортному средству перемещаться в среде с низким давлением - где воздух удаляется, чтобы уменьшить сопротивление и минимизировать потребление энергии, - а также сохранять прямолинейность на больших расстояниях.

Tata Steel и POSCO будут разрабатывать высококачественные марки стали, специально предназначенные для использования в этих трубах большого диаметра - до 3,5 м. Кроме того, компании объединят свои усилия в исследованиях инновационных концепций и конструкций труб.

Выступая после подписания документов о сотрудничестве на виртуальной церемонии, Эрнст Хугенес, технический директор Tata Steel, сказал: "В глобальном масштабе гиперлуп обладает большим потенциалом для будущего высокоскоростного устойчивого транспорта, и это очень захватывающие проекты. Это важная часть наших стремлений к декарбонизации".

Д-р Ли Дук-Лак, руководитель лабораторий технических исследований POSCO, сказал: "POSCO уже более 10 лет проводит исследования, связанные с гиперлупом, такие как технико-экономическое обоснование, проектирование и структурная оптимизация различных типов стальных труб. Компания разработала оптимальные стальные материалы и проектные решения с точки зрения структурной устойчивости и экономической эффективности. Это будет способствовать реализации гиперлупа как будущего экологически чистого метода транспортировки".

МинПром

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