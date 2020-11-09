Заря-Машпроект начала создание двигателей для энергетики и флота "Заря"-"Машпроект" разрабатывает серию двигателей мощностью 32МВт для энергетики и флота. Об этом сообщил гендиректор Денис Гордиенко, в интервью ИА "Оборонно-промышленный курьер".



"Сейчас разработки находятся на финальной стадии. В конце 2021 года планируем перейти к опытно-промышленной эксплуатации", - сказал Д.Гордиенко.



По его словам, предприятие также имеет несколько перспективных проектов с иностранными партнерами по использованию альтернативных видов топлива, а именно топлива биологического происхождения и водорода. Конструкторы предприятия также активно работают над внедрением в производство аддитивных технологий, системами сбора и анализа эксплуатационных данных через удаленный мониторинг, а также другими цифровыми решениями.



"Также совместно с коллегами из концерна "Укроборонпром" - государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" - мы работаем над новыми комбинированными силовыми установками, в том числе современной системой IEP (Integrated Electric Plant) для военных кораблей и гражданских судов", - сказал уководитель предприятия.



Он также отметил, что все разработки компания финансирует самостоятельно и пока не участвует в государственных программах по разработкам.



Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения" "Заря"-"Машпроект" - украинский разработчик и производитель газовых турбин морского и общепромышленного применения. Предприятие входит в состав ГК "Укроборонпром".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



