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Заря-Машпроект начала создание двигателей для энергетики и флота

09.11.20 13:31 , Укринформ
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"Заря"-"Машпроект" разрабатывает серию двигателей мощностью 32МВт для энергетики и флота. Об этом сообщил гендиректор Денис Гордиенко, в интервью ИА "Оборонно-промышленный курьер".

"Сейчас разработки находятся на финальной стадии. В конце 2021 года планируем перейти к опытно-промышленной эксплуатации", - сказал Д.Гордиенко.

По его словам, предприятие также имеет несколько перспективных проектов с иностранными партнерами по использованию альтернативных видов топлива, а именно топлива биологического происхождения и водорода. Конструкторы предприятия также активно работают над внедрением в производство аддитивных технологий, системами сбора и анализа эксплуатационных данных через удаленный мониторинг, а также другими цифровыми решениями.

"Также совместно с коллегами из концерна "Укроборонпром" - государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" - мы работаем над новыми комбинированными силовыми установками, в том числе современной системой IEP (Integrated Electric Plant) для военных кораблей и гражданских судов", - сказал уководитель предприятия.

Он также отметил, что все разработки компания финансирует самостоятельно и пока не участвует в государственных программах по разработкам.

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения" "Заря"-"Машпроект" - украинский разработчик и производитель газовых турбин морского и общепромышленного применения. Предприятие входит в состав ГК "Укроборонпром".

МинПром

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