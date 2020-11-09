Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Минэнерго еще раз заявили о недопустимости экспорта электроэнергии из РФ

09.11.20 13:15 , Металлургпром
печать
размер текста:

Вопросы энергетической безопасности Украины были подняты во время встречи и.о. министра энергетики Ольги Буславец и Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Украине Вальдемараса Сарапинаса.

По словам украинской стороны приоритетом для нее является синхронизация с европейской системой ENTSO - E и сейчас подготовка к этому происходит в соответствии с утвержденным планом.

Также стороны затронули тему импорта и экспорта электроэнергии. О.Буславец подчеркнула то, что выступает против импорта электроэнергии в Украину из России и Беларуси.

"На днях был утвержден прогнозный баланс электроэнергии на следующий год, в котором не предусмотрен импорт или экспорт из Беларуси и России", - отметила и.о. Министра.

Она также сообщила литовской стороне о намерении подписать Техническое соглашение о присоединении Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

"Это позволит привлечь опыт передовых стран и усилить нашу энергетическую безопасность", - уточнила О.Буславец.

Отдельно руководительница Минэнерго подчеркнула то, что сейчас осуществляется активная работа по усилению кибербезопасности энергетического сектора Украины.

Стороны также обсудили перспективные направления в энергетической отрасли Украины. Это, в частности, развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, водородная энергетика, смарт технологии. Отдельно стороны остановились на возможном сотрудничестве Украины и Литвы в сфере возобновляемой энергетики, в частности, развития потенциала биосырья, и договорились продолжать конструктивный диалог в этом вопросе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:12
BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали
13:52
Тata Steel и POSCO хотят выпускать металлопрокат для высокоскоростных поездов
13:48
Пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации - ВОЗ
13:33
За 9 месяцев 2020 года ПФК увеличил переработку руды на 22,6%
13:31
Заря-Машпроект начала создание двигателей для энергетики и флота
12:55
Украина потеряла миллиарды долларов из-за сокращения внешней торговли
12:39
ЕВА не поддерживает проект приказа о порядке списания грузовых вагонов
12:22
Евросоюз введет новые пошлины против США за субсидирование Boeing
12:13
Эксперты предрекают новое сильное падение ВВП США и Европы
11:53
Танзания готова начать работы на богатом месторождении редкоземельных металлов
11:31
Нефть дорожает на новостях о победе Байдена
11:11
Уже в этом году ArcelorMittal хочет выпустить 30 тыс. тонн экологичной стали
10:58
В Украине появится завод по изготовлению титанового порошка по инновационной технологии
10:44
Минздрав настойчиво предлагает ввести карантин выходного дня
10:24
ЕС может ввести ретроспективные пошлины на турецкий г/к прокат
09:59
JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%
09:24
ЕЭК установила пошлину на китайские трубы из нержавейки
08:57
В январе-октябре Китай сократил экспорт стали на 19,3%
08:07
Трейдеры начали реэкспорт газа из Украины
06.11.20
18:35
Чтобы не потерять рынок ЕС, Украине нужно срочно принимать законопроект № 3543-1 – мнение
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!