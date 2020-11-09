В Минэнерго еще раз заявили о недопустимости экспорта электроэнергии из РФ Вопросы энергетической безопасности Украины были подняты во время встречи и.о. министра энергетики Ольги Буславец и Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Украине Вальдемараса Сарапинаса.



По словам украинской стороны приоритетом для нее является синхронизация с европейской системой ENTSO - E и сейчас подготовка к этому происходит в соответствии с утвержденным планом.



Также стороны затронули тему импорта и экспорта электроэнергии. О.Буславец подчеркнула то, что выступает против импорта электроэнергии в Украину из России и Беларуси.



"На днях был утвержден прогнозный баланс электроэнергии на следующий год, в котором не предусмотрен импорт или экспорт из Беларуси и России", - отметила и.о. Министра.



Она также сообщила литовской стороне о намерении подписать Техническое соглашение о присоединении Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.



"Это позволит привлечь опыт передовых стран и усилить нашу энергетическую безопасность", - уточнила О.Буславец.



Отдельно руководительница Минэнерго подчеркнула то, что сейчас осуществляется активная работа по усилению кибербезопасности энергетического сектора Украины.



Стороны также обсудили перспективные направления в энергетической отрасли Украины. Это, в частности, развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, водородная энергетика, смарт технологии. Отдельно стороны остановились на возможном сотрудничестве Украины и Литвы в сфере возобновляемой энергетики, в частности, развития потенциала биосырья, и договорились продолжать конструктивный диалог в этом вопросе.



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