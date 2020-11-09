Украина потеряла миллиарды долларов из-за сокращения внешней торговли Объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (90,680 млрд долл.). Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.



По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые десять месяцев 2020 года составил 39,636 млрд долл., что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12%, до 43,077 млрд долл. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,401 млрд долл.



Экспорт продовольствия за январь-октябрь 2020 года сократился на 2%, до 17,603 млрд долл., экспорт металлов сократился на 15%, до 7,526 млрд долл.



Импорт топливно-энергетических товаров упал на 33%, до 6,350 млрд долл.



Отметим, по данным Национального банка Украины, условия внешней торговли Украины ухудшатся. Восстановление экономической активности будет давить в сторону повышения цен на мировых товарных рынках, но будет расти и предложение товаров. Несмотря на более высокий уровень цен, чем ранее ожидалось, условия торговли на прогнозном горизонте несколько ухудшатся.



Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



