Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Эксперты предрекают новое сильное падение ВВП США и Европы

09.11.20 12:13 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Рост числа инфицированных коронавирусом будет иметь негативное влияние на крупнейшие экономики мира в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в прогнозе Goldman Sachs, передает "Интерфакс-Украина".

Подчеркивается, что аналитики банка резко ухудшили прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7%. Также экономисты пересмотрели прогноз по ВВП Европы в 4 квартале этого года - с роста на 9,1% до падения на 8,7%.

"Риски будут смещены в сторону снижения, если новости о коронавирусе и дальше будут становиться все более мрачными", - считают эксперты.

Отмечается, что среди основных причин пересмотра краткосрочного прогноза ВВП Европы - новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса.

В то же время ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов. При этом долгосрочные экономические прогнозы Goldman Sachs намного оптимистичнее, чем у других банков.

Эксперты, в частности, ожидают, что "текущая слабость экономики изменится в значительно более активный рост, когда будут сняты локдауны в Европе и станет доступной вакцина".

Экономисты прогнозируют рост мировой экономики на 6% в 2021 году, это выше консенсус-прогноза на уровне 5,2%.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:12
BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали
13:52
Тata Steel и POSCO хотят выпускать металлопрокат для высокоскоростных поездов
13:48
Пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации - ВОЗ
13:33
За 9 месяцев 2020 года ПФК увеличил переработку руды на 22,6%
13:31
Заря-Машпроект начала создание двигателей для энергетики и флота
13:15
В Минэнерго еще раз заявили о недопустимости экспорта электроэнергии из РФ
12:55
Украина потеряла миллиарды долларов из-за сокращения внешней торговли
12:39
ЕВА не поддерживает проект приказа о порядке списания грузовых вагонов
12:22
Евросоюз введет новые пошлины против США за субсидирование Boeing
11:53
Танзания готова начать работы на богатом месторождении редкоземельных металлов
11:31
Нефть дорожает на новостях о победе Байдена
11:11
Уже в этом году ArcelorMittal хочет выпустить 30 тыс. тонн экологичной стали
10:58
В Украине появится завод по изготовлению титанового порошка по инновационной технологии
10:44
Минздрав настойчиво предлагает ввести карантин выходного дня
10:24
ЕС может ввести ретроспективные пошлины на турецкий г/к прокат
09:59
JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%
09:24
ЕЭК установила пошлину на китайские трубы из нержавейки
08:57
В январе-октябре Китай сократил экспорт стали на 19,3%
08:07
Трейдеры начали реэкспорт газа из Украины
06.11.20
18:35
Чтобы не потерять рынок ЕС, Украине нужно срочно принимать законопроект № 3543-1 – мнение
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!