Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Евросоюз введет новые пошлины против США за субсидирование Boeing

09.11.20 12:22
печать
размер текста:

Евросоюз введет новые таможенные пошлины на товары из США в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном концерна Boeing Co., заявил в понедельник исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть решение Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Boeing, которое позволяет нам ввести пошлины, и мы занимаемся этим", - сказал Домбровскис.

В то же время Домбровскис отметил, что Брюссель открыт для переговоров. "Как ЕС неоднократно заявлял, мы готовы приостановить или отменить пошлины в любой момент, если США приостановят или отменят свои пошлины", - добавил вице-председатель ЕК.

Споры между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В прошлом году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:39
ЕВА не поддерживает проект приказа о порядке списания грузовых вагонов
12:13
Эксперты предрекают новое сильное падение ВВП США и Европы
11:53
Танзания готова начать работы на богатом месторождении редкоземельных металлов
11:31
Нефть дорожает на новостях о победе Байдена
11:11
Уже в этом году ArcelorMittal хочет выпустить 30 тыс. тонн экологичной стали
10:58
В Украине появится завод по изготовлению титанового порошка по инновационной технологии
10:44
Минздрав настойчиво предлагает ввести карантин выходного дня
10:24
ЕС может ввести ретроспективные пошлины на турецкий г/к прокат
09:59
JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%
09:24
ЕЭК установила пошлину на китайские трубы из нержавейки
08:57
В январе-октябре Китай сократил экспорт стали на 19,3%
08:07
Трейдеры начали реэкспорт газа из Украины
06.11.20
18:35
Чтобы не потерять рынок ЕС, Украине нужно срочно принимать законопроект № 3543-1 – мнение
17:59
Приоритеты УЗ нужно менять в сторону развития ремонтных мощностей
17:52
В Украине не выключается печатный станок
17:29
Морпорты за 10 месяцев нарастили перевалку грузов
17:10
Суда поддержки Северного потока-2 ищут методы обойти санкции США
16:52
Международные резервы Украины снизились на 400 млн долл.
16:29
Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%
16:08
Более 9 тыс км ж/д путей в Украине требуют капремонта и реконструкции
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!