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Уже в этом году ArcelorMittal хочет выпустить 30 тыс. тонн экологичной стали

09.11.20 11:11 , ГМК Центр
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Корпорация ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, намерен поставить потребителям в 2020 году 30 тыс. т "зеленой"стали. Об этом говорится в отчете на сайте предприятия.

В планах ArcelorMittal в 2021 году увеличить объемы поставки "зеленой" стали потребителям до 120 тыс. т, а в 2022 году выйти на 600 тыс. т.

"Зеленая" сталь будет производиться по технологии Smart Carbon ("умный углерод"). Она предполагает использование возобновляемых источников электроэнергии, биологических отходов для получения энергии (circular carbon), а также технологий улавливания и захоронения углекислого газа (carbon capture and storage). Инвестиции во внедрение технологии к 2050 году составят €15-25 млрд.

ArcelorMittal подчеркивает, что "зеленая" сталь будет поставляться потребителям с помощью системы сертификации по выбросам СО2. Уровень сокращения выбросов при производстве такой стали также подтвердит независимый аудитор.

По мнению сталелитейного гиганта, производство стали с использованием технологии Smart Carbon внесет значительный вклад в сокращение выбросов СО2 в этом десятилетии.

При этом выплавка стали методом прямого восстановления железа в крупных масштабах является маловероятной до 2030 года. Причина – высокие расходы. Технология предусматривает замену природного газа водородом.

Напомним, что ArcelorMittal намерена перейти на "зеленое" производство стали к 2050 году. Чтобы способствовать переходу европейской сталелитейной промышленности, Евросоюзу необходимо разработать законодательную базу, которая будет включать четыре ключевых элемента для реализации климатической цели.

МинПром

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