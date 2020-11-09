В Украине появится завод по изготовлению титанового порошка по инновационной технологии Производственно-коммерческая фирма "Велта" намерена построить завод по изготовлению титанового порошка по собственной инновационной технологии стоимостью 270 млн долл. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.



В планах "Велта" построить промышленный титановый комплекс по выпуску готовых титановых изделий по инновационной технологии. Это будет первый проект в Украине и мире по изготовлению конечных изделий из доступного титана.



Производственная мощность будущего комплекса – 5 тыс. готовых изделий в год. Проект позволит создать до 2 тыс. рабочих мест.



"Промышленный титановый комплекс – это запатентованный инновационный метод, "зеленая" концепция нулевых выбросов, реиндустриализация – строительство на промышленном участке закрытой в 1995 году шахты "Новомиргород", реновация – строительство мини-города рядом с новым комплексом", – говорится в сообщении предприятия.



Напомним, что в конце октября Украина получила патент на "зеленый" метод получения титана по собственной технологии. Компания вела разработки в собственном R&D-центре с 2017 года.



Украина входит в семерку производителей металлического титана в мире. Страна занимает третье место по запасам титанового сырья с показателем 94 млн т (11%).



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