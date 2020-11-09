Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине появится завод по изготовлению титанового порошка по инновационной технологии

09.11.20 10:58 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Производственно-коммерческая фирма "Велта" намерена построить завод по изготовлению титанового порошка по собственной инновационной технологии стоимостью 270 млн долл. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

В планах "Велта" построить промышленный титановый комплекс по выпуску готовых титановых изделий по инновационной технологии. Это будет первый проект в Украине и мире по изготовлению конечных изделий из доступного титана.

Производственная мощность будущего комплекса – 5 тыс. готовых изделий в год. Проект позволит создать до 2 тыс. рабочих мест.

"Промышленный титановый комплекс – это запатентованный инновационный метод, "зеленая" концепция нулевых выбросов, реиндустриализация – строительство на промышленном участке закрытой в 1995 году шахты "Новомиргород", реновация – строительство мини-города рядом с новым комплексом", – говорится в сообщении предприятия.

Напомним, что в конце октября Украина получила патент на "зеленый" метод получения титана по собственной технологии. Компания вела разработки в собственном R&D-центре с 2017 года.

Украина входит в семерку производителей металлического титана в мире. Страна занимает третье место по запасам титанового сырья с показателем 94 млн т (11%).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:44
Минздрав настойчиво предлагает ввести карантин выходного дня
10:24
ЕС может ввести ретроспективные пошлины на турецкий г/к прокат
09:59
JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%
09:24
ЕЭК установила пошлину на китайские трубы из нержавейки
08:57
В январе-октябре Китай сократил экспорт стали на 19,3%
08:07
Трейдеры начали реэкспорт газа из Украины
06.11.20
18:35
Чтобы не потерять рынок ЕС, Украине нужно срочно принимать законопроект № 3543-1 – мнение
17:59
Приоритеты УЗ нужно менять в сторону развития ремонтных мощностей
17:52
В Украине не выключается печатный станок
17:29
Морпорты за 10 месяцев нарастили перевалку грузов
17:10
Суда поддержки Северного потока-2 ищут методы обойти санкции США
16:52
Международные резервы Украины снизились на 400 млн долл.
16:29
Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%
16:08
Более 9 тыс км ж/д путей в Украине требуют капремонта и реконструкции
16:07
Новые правила Codelco могут оставить ее без поставок меди в Китай
15:44
В октябре расходы и доходы Пенсионного фонда сравнялись
15:25
Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ
15:02
Salzgitter Group заявила об убытках в размере 224,4 млн евро
14:42
Nippon Steel повысила годовой план производства стали
14:31
Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!