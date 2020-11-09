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Минздрав настойчиво предлагает ввести карантин выходного дня

09.11.20 10:44 , Интерфакс-Украина
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В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.

Как сообщалось, М.Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

МинПром




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