Минздрав настойчиво предлагает ввести карантин выходного дня В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.



"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.



Как сообщалось, М.Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.



Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.



МинПром









... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



