ЕС может ввести ретроспективные пошлины на турецкий г/к прокат По данным Argus, Европейская комиссия в ближайшее время издаст распоряжение о регистрации импорта горячекатаного проката из Турции. Это будет означать, что антидемпинговые пошлины на данную продукцию, скорее всего, будут иметь ретроспективный характер.



Предварительные результаты антидемпингового расследования по турецкому горячекатаному прокату ожидаются 23 декабря. Пошлины должны будут вступить в силу с 14 января, но, возможно, будут взиматься и с более раннего срока. Во всяком случае, Argus сообщает, что турецкие компании уже предлагают горячекатаный прокат в ЕС с учетом пошлины.



Согласно оценкам комментаторов, размер антидемпинговых пошлин на турецкую продукцию составит порядка 8-9%. При этом для различных компаний, вероятно, будут введены индивидуальные ставки.



Окончательное решение по этому делу должно быть принято до 13 июля 2021 г. Кроме того, турецких металлургов обвиняют в получении незаконных экспортных субсидий от государства. Предварительные результаты по этому расследованию ожидаются к 18 февраля.



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