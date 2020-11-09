JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20% Японская металлургическая компания JFE Steel сообщила, что в течение ближайших десяти лет инвестирует более 100 млрд. иен ($955 млн.) в модернизацию оборудования, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 20%.



Эти средства будут вложены в замену кислородных конвертеров на меткомбинатах. JFE Steel заявляет, что новые агрегаты будут использовать меньше чугуна и больше металлолома. За счет этого можно будет уменьшить объем выбросов углекислого газа, образующегося в ходе доменного процесса.



За точку отсчета JFE Steel принимает 2013/2014 финансовый год (апрель/март) в течение которого выбросы углекислого газа на предприятиях компании составили 58,1 млн. т. К 2030 г. этот показатель будет снижен не менее чем на 20%.



Другая ведущая японская металлургическая компания Nippon Steel планирует обнародовать свою «углеродную» стратегию до конца марта 2021 г. По предварительным данным, она будет предусматривать увеличение выплавки стали в электропечах, в том числе, за пределами Японии.



В 2017/2018 ф.г. выбросы углекислого газа на меткомбинатах Nippon Steel оцениваются в 97 млн. т. Причем при получении стали из лома удельная эмиссия в четыре раза меньше, чем при доменно-конвертерном процессе.



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