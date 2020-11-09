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ЕЭК установила пошлину на китайские трубы из нержавейки

09.11.20 09:24
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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о публикации неконфиденциальной версии доклада «О результатах антидемпингового расследования в отношении сварных труб из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

В докладе указывается, что по результатам анализа полученной в ходе расследования информации установлено наличие материального ущерба металлургической отрасли ЕАЭС вследствие демпингового импорта товара на территорию Союза, и предлагается применение антидемпинговой меры в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет: для Foshan Vinmay Stainless Steel Co. – 14,62%, для Guangdong Sumwin New Material Group Co. и остальных китайских производителей – 17,28%.

Объектом расследования являются сварные трубы, трубки и профили полые из коррозионностойкой (нержавеющей) стали с толщиной стенки от 0,4 до 6 мм включительно, круглого поперечного сечения с наружным диаметром от 6 до 115 мм включительно, квадратного поперечного сечения периметром не более 400 мм и прямоугольного поперечного сечения периметром не более 400 мм и наибольшим размером стороны сечения 120 мм включительно. Металлопродукция соответствует таможенным кодам 7306 40 200 9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8, 7306 61 100 9 и 7306 69 100 9.

О начале антидемпингового расследования в отношении китайских сварных труб из коррозионностойкой стали было объявлено в декабре прошлого года. В числе инициаторов указаны ТМК-ИНОКС, Marcegaglia Ru, «Балтинокс», ТЕХНО ТРЕЙД.

МинПром

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