Чтобы не потерять рынок ЕС Украине нужно срочно принимать законопроект № 3543-1 – мнение Принятие парламентом законопроекта № 3543-1 даст украинским промышленникам необходимый ресурс для выполнения нормативов новой экологической политики Евросоюза и повысит шансы не потерять этот важный для нас рынок. Такое мнение высказал народный депутат Украины Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты окончательно вышли из Парижского соглашения по климату. В момент выхода на США приходилось около 15% мировых выбросов парниковых газов. Интересно, что само соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года, а уже через год американский президент Дональд Трамп принял решение о демарше его страны. США ссылаются на несправедливость документа. Согласно американской позиции, Индия и Китай, которые не присоединились к Соглашению, могут бесконтрольно генерировать выбросы, тогда как Соединенные Штаты вынуждены соблюдать принятые на себя ограничения в ущерб развитию экономики.



"Есть вероятность, что в случае победы Джо Байдена на президентских выборах, США вернутся в состав участников Парижского соглашения. Но прогнозировать это однозначно сейчас невозможно. Очевидно, что в новом, гибридном мире, перестают действовать былые правила и законы. Вместе с неопределенностью будущего, растут протекционистские настроения в развитых странах мира. Причем, зачастую защита национальных экономических интересов происходит, несмотря на ущерб международному имиджу государства", - сказал нардеп.



По мнению Д.Шпенова, Украине чтобы выжить в этой ситуации и сохранить традиционные для себя рынки сбыта необходимо в первую очередь эффективно отработать там, где сохраняются четкие правила и ясны будущие тренды. Таким сегодня является рынок ЕС, который взял курс на полную декарбонизацию к 2050 году.



"Чтобы продолжить работу на этом рынке, нашим металлургам необходимо провести ускоренную экомодернизацию производств. Помощь Евросоюза сможет окупить меньшую часть затрат. Поэтому надеяться нужно на собственные возможности. Важнейшей задачей в этом направлении является принятие парламентом законопроекта № 3543-1. Возведение его в статус закона позволит промпредприятиям направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Это даст нашим промышленникам необходимый ресурс для выполнения нормативов новой экологической политики Евросоюза и повысит шансы не потерять этот важный для нас рынок", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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