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Приоритеты УЗ нужно менять в сторону развития ремонтных мощностей

06.11.20 17:59
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Учитывая кризисное состояние украинской экономики, приоритеты "Укрзализныци" нужно менять в сторону развития ремонтных мощностей и создания новых рабочих мест. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что ранее глава железнодорожного монополиста Владимир Жмак обнародовал информацию, согласно которой "Укрзализныця" в 2021 году планирует инвестировать в обновление подвижного состава не менее 25 млрд грн. В частности, на покупку локомотивов будет потрачено 4,1 млрд. грн, а на покупку грузовых вагонов - 7 млрд грн.

Нардеп выразил уверенность, что принципиально важным сегодня является капитальный ремонт локомотивного парка 4, так как у 95% локомотивов истек срок эксплуатации. "Их ремонт является сложным и дорогостоящим, зачастую наши локомотивы отправляют на ремонт за границу. В результате мы финансируем рабочие места других стран, вместо того, чтобы модернизировать мощности наших вагоноремонтных депо и создать дополнительные рабочие места в Украине. К сожалению, г-н Жмак не подтвердил действенность планов, озвученных в начале октября. Похоже, что главным приоритетом руководства УЗ в следующем году станет все же покупка, а не ремонт локомотивов", - сказал С.Магера.

Похожая ситуация сложилась и с грузовыми вагонами, отмечает нардеп. Недавно УЗ обнародовала проект инициативы по ограничению срока эксплуатации грузовых вагонов до 33 лет. Ее реализация могла уже в следующем году привести к дефициту 12 тыс. вагонов и последующему росту тарифов на перевозки.

"Инициатива была критически воспринята бизнесом, в первую очередь предприятиями ГМК. Ведь основная нагрузка дополнительных расходов легла бы на них. Озвученная главой УЗ цифра в 7 млрд. грн на покупку грузовых вагонов говорит о том, что их ремонт не в приоритете. Между тем, бизнес утверждает, что о пригодности вагонов нужно судить по их техническому состоянию, а не по срокам эксплуатации. Поэтому дешевле их ремонтировать, чем массово закупать", - уверен С.Магера.

МинПром

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