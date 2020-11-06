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Действиям Кабмина не хватает реалистичности - мнение

06.11.20 17:48
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Действиям украинского правительства не хватает реалистичности. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов, комментируя представленные правительством векторы развития украинской экономики до 2030 года.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о трех, потенциально перспективных направлениях роста национального богатства страны. Первое – активная разработка 12 тыс. разведанных месторождений, что обеспечит вклад в ВВП в размере 400 млрд долл. за этот период. Второе – открытие рынка земли, которое, по оценке правительства, даст дополнительно еще 85 млрд долл. Третье – более эффективное использование водных ресурсов, которое может дать Украине еще плюс 40 млрд долл. за десять следующих лет.

"Оценки и прогнозы правительства оставили двоякое впечатление. С одной стороны, хорошо, что Кабинет Министров пытается смотреть в будущее и ищет потенциально перспективные точки роста украинской экономики. Прозвучали в принципе правильные вещи, приведенные цифры впечатляют масштабом. Но с другой стороны, насколько своевременно именно сейчас об этом говорить? Насколько актуально для Украины ловить стаю журавлей, летящую высоко в небе, когда из рук в разные стороны разлетаются синицы. Другими словами, действиям правительства не хватает реалистичности", - считает М.Магомедов.

По словам нардепа, сегодня бизнес продолжает ждать от правительства помощи и понимания. В Украине массово закрываются предприятия, не все могут справиться с последствиями карантинного кризиса. Убытки промышленности за полгода составили 40 млрд. грн.

"Необходимо во что бы то ни стало спасти от деградации ключевые отрасли экономики, помочь бизнесу преодолеть разрушительные последствия ограничений, вызванных пандемией. Первая волна заболеваний и локдаун показали, что, к сожалению, дальше заявлений и обещаний помочь бизнесу Кабмин не продвинулся. Ясно, что сегодня финансовые возможности госбюджета ограничены, тем не менее есть множество механизмов непрямой поддержки, которые могут эффективно сработать в интересах отечественных предпринимателей. Безусловно, Украине нужна стратегия экономического возрождения. Важно, чтобы она была реалистичной и подразумевала синергию усилий власти и бизнеса", - подчеркнул М.Магомедов.

МинПром

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