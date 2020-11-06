Более 9 тыс км ж/д путей в Украине требуют капремонта и реконструкции Из 26,7 тыс. км украинских железнодорожных путей 6,4 тыс. км нуждаются в капитальном ремонте, еще 2,7 тыс. км – в реконструкции. Об этом свидетельствует подготовленный Кабмином "Аудит экономики Украины", передает Интерфакс-Украина.



В документе отмечается, что критической является также и проблема износа подвижного состава (90%), которую частные предприятия пытаются решить собственными средствами: доля частных грузовых вагонов составила 58% в 2019 году. При этом частные вагоны находятся в значительно лучшем состоянии - 41% из них было куплено в 2017-2019 годах,



В "Векторах экономического развития до 2030 года" "Укрзализныци" правительство заложило: создание железнодорожного фонда; капитальный ремонт ж/д путей и других элементов ж/д инфраструктуры; обеспечение оптимизации и рационализация сети и производственных подразделений, модернизация подвижного состава; решение проблем разукомплектации подвижного состава и хищение грузов; повышение уровня безопасности ж/д перевозок; обеспечение экологической безопасности на ж/д транспорте; обеспечение электрификации ж/д путей на участках, где это экономически обоснованно; стимулирование обновления подвижного состава через привлечение частных инвестиций при открытии рынка ж/д перевозок; создание транспортной полиции; реинжиниринг ж/д сети; создание сети для высокоскоростной железной дороги.



Кроме того, правительство заложило разработку и принятие актуального законопроекта "О железнодорожном транспорте", а также подзаконных нормативно-правовых актов для реализации нового закона "О железнодорожном транспорте"; организационно-подготовительные работы для финансового и организационного разделения "Укрзализныци"; обеспечение переход компании на трехгодовые финансовые и инвестиционные планы; обеспечение финансового оздоровления "Укрзализныци".



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