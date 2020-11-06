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Суда поддержки Северного потока-2 ищут методы обойти санкции США

06.11.20 17:10 , GuildHall
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Санкции США создали проблемы для российских судов поддержки "Северного потока – 2″. При транспортировке с морских портов труб для прокладчика "Академик Черский" они столкнутся ограничительными мерами. Это многофункциональное судно обеспечения "Морспасслужбы" "Артемис Оффшор" и судно снабжения "Газпром флота" для работ с плавучими буровыми установками "Остап Шеремета". Об этом пишет  Тэкно Блог.

В Мукране с конца октября уже находятся трубоукладчик "Академик Черский", а также суда снабжения "Финвал" и "Умка". Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как эти перемещения скажутся на укладке "Северного потока-22.

"Все суда окажутся под санкциями США, но "Газпрому" важнее достроить проект. Не так много там осталось по протяженности: один участок около 50-60 километров, другой – чуть больше. Поэтому все они сейчас, видимо, загрузятся трубами и пойдут достраивать", – сказал аналитик.

"Проблема в том, что все, кто будут подвозить трубы к трубоукладчику, тоже будут подвергнуты санкциям США. Поэтому для них вопрос будет в том, чтобы из Мукрана забрать все трубы разом – и "Академика Черского" загрузить под завязку, и все суда снабжения. Поскольку, как только они начнут работать, их начнут вносить в черный список США", – отметил И.Юшков.

"Все, кто будет подвозить к трубоукладчику трубы, топливо, как-то еще содействовать в достройке, попадают под санкции. Без страховки судну сложно будет заходить в порт и забирать новые партии труб. Поэтому и возникает вопрос, можно ли одной волной все загрузить, чтобы второй раз не заходить в Мукран за трубами", – объяснил эксперт.

Напомним, в октябре США расширили санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". Санкции теперь будут применяться, в том числе против компаний, предоставляющих услуги, мощности или финансирование для улучшения или установки оборудования судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря.

МинПром

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