Международные резервы Украины снизились на 400 млн долл. По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составили 26,14 млрд долл. За минувший месяц они сократились на 1,5% или на 385,3 млн долл. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.



Сообщается, что резервы сократились вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства, а также валютных интервенций для сглаживания курсовых колебаний.



Динамику резервов в течение октября определяли следующие факторы: управление государственным долгом - общий объем платежей по его обслуживанию и погашению составил 381 млн долл.; операции НБУ на межбанковском валютном рынке - для сглаживания колебаний в сторону обесценивания регулятор провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл.; переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долл.



Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.



Напомним, согласно расчетам Минэкономики, падение экономики Украины в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун.



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