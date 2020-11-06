В октябре расходы и доходы Пенсионного фонда сравнялись По статистике января-октября 2020 расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 17,3 млрд грн. Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на одном уровне.



Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.



Так, за 10 месяцев 2020 году общие доходы учреждения составляют 378 млрд грн. За соответствующий период 2019 года - 354 млрд, то есть в этом году фонд заработал на 6,8% больше. Расходы с начала года составили более 395 млрд грн.



Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 миллиарда, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.



Расходы за октябрь в этом году составили 39,9 млрд грн и составили доходам Фонда.



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