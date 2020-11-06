Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Salzgitter Group заявила об убытках в размере 224,4 млн евро

06.11.20 15:02 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает Marketscreener.com, немецкая компания Salzgitter Group отчиталась об убытках до налогообложения в размере 224,4 млн евро за январь-сентябрь 2020 г., по сравнению с прибылью в 40,7 млн евро в прошлом году.

Последствия пандемии COVID-19 оказали значительное влияние на результаты деятельности Salzgitter Group за отчетный период.

Согласно имеющимся предварительным данным, результат включает вклад в размере 53,4 млн евро от Aurubis AG, инвестиции, включенные в капитал (отчетность по МСФО; 9 месяцев 2019 г .: 78,1 млн евро). Внешние продажи снизились до 5,3 млрд евро из-за объемов и отпускных цен (9 месяцев 2019 г .: 6,6 млрд евро).

Согласно текущим оценкам, рынок, вероятно, достигнет дна во втором и третьем кварталах. Тем не менее самые последние события показывают, что ход пандемии в Германии и за рубежом, а, следовательно, и развитие общей экономической ситуации остаются под большой неопределенностью.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:08
Более 9 тыс км ж/д путей в Украине требуют капремонта и реконструкции
16:07
Новые правила Codelco могут оставить ее без поставок меди в Китай
15:44
В октябре расходы и доходы Пенсионного фонда сравнялись
15:25
Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ
14:42
Nippon Steel повысила годовой план производства стали
14:31
Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС
14:19
1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза
14:04
В октябре украинский автопром сократил производство на четверть
13:54
В Украине собираются ввести карантин выходного дня с 14 ноября
13:32
Суд в Париже рассмотрит иск Укрэнерго к России на 530 млн евро
13:12
Продажи растут - Toyota вдвое повысила прогноз по годовой прибыли
13:05
Метинвест направил 55 млн грн на модернизацию РОФ-1 Ингулецкого ГОКа
12:45
Укроборонпром будет закупать топливо по новым схемам
12:29
Спрос на сталь восстановился быстрее ожиданий
12:08
Торговая война с США пошла на пользу юаню
11:58
Будущее экологии и металлургов в руках Верховной Рады - Шпенов
11:51
Потенциал Украины в международной торговле превышает 400 млрд долл. – Шмыгаль
11:37
Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует 32 локомотива
11:15
Bentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилей
11:08
Игнорирование проблем экологии обойдется слишком дорого для украинцев - Магера
05.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!