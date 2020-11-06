Nippon Steel повысила годовой план производства стали

Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel Corp в пятницу вдвое снизила прогноз убытков на год до 31 марта и повысила годовой план производства стали, сославшись на сильное восстановление спроса на сталь со стороны автопроизводителей.
"Спрос со стороны автопроизводителей неуклонно восстанавливается после кризиса COVID-19, хотя аппетит к капитальным вложениям со стороны более мелких компаний снизился", - заявил на пресс-конференции исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото.
Компания также повысила прогноз годового производства стали до 32,7 млн тонн в связи с возобновлением работы доменной печи в Кимицу, восточная Япония, а также в Муроране на севере Японии в конце этого месяца.
Nippon Steel планирует последовательно возобновить работу других доменных печей по мере дальнейшего роста спроса, указав на минимальные за 10 лет запасы горячекатаного, холоднокатаного и стального листа с обработанной поверхностью.
В рамках реструктуризации компания ускорит запланированное закрытие производственных линий по производству толстого листа в Нагое в центральной Японии на один год, потратив 35 млрд иен на своем заводе в Хирохате, западная Япония, для увеличения производства электротехнической стали.
Nippon Steel также прогнозировала чистый убыток в размере 170 млрд иен в этом году, второй год подряд убытков, после сообщения об убытке в размере 191 млрд иен за период с апреля по сентябрь, что является самым большим показателем за период с 2012 года. Производство стали упало на 32%, до 14,64 млн тонн.