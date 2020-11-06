Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС

06.11.20 14:31
печать
размер текста:

Выступая на онлайн-конференции "Торговые войны: искусство защиты", вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина признала, что украинские товары не имеют полноценного доступа к государственным закупкам в ЕС несмотря на действующее соглашение. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, чиновница сослалась на переговоры, которые она в настоящее время якобы проводит с целью обеспечения этого доступа.

Д.Кисилевский напомнил, что еще в 2016 году Украина присоединилась к GPA - соглашению ВТО о государственных закупках. "По этому соглашению Украина полностью открыла доступ импортным товарам в своих государственных закупках. А украинские товары должны получить доступ к государственным закупкам ЕС. Тем более, что Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA) охватывает вопросы государственных закупок, в частности, предусматривает улучшенный доступ к рынку ЕС", - сказал он.

Однако на самом деле открытие доступа к госзакупкам как в рамках GPA, так и в DCFTA, состоялось в одностороннем порядке со стороны Украины, подчеркивает Д.Кисилевский.

"Именно это и признала Ольга Стефанишина своим заявлением, - отметил нардеп. – Статистические данные это подтверждают: проникновение импорта в госзакупки нашей страны составляет 38%, а аналогичный показатель в Евросоюзе - 8%. То есть присоединение Украины к соглашению GPA является профанацией, а реальные условия присоединения противоречат экономическим интересам Украины".

"Утверждение вице-премьера, что регистрация в Верховной Раде законопроекта о локализации препятствует переговорам о том, что по ее собственным словам уже существует с 2016 года, абсурдно", - сказал он.

Д.Кисилевский также заявил о намерении инициировать отчет О.Стефанишиной на заседании комитета о реальном состоянии доступа украинских товаров к государственным закупкам ЕС по соглашению GPA и DCFTA, а также о ходе переговоров.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:42
Nippon Steel повысила годовой план производства стали
14:19
1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза
14:04
В октябре украинский автопром сократил производство на четверть
13:54
В Украине собираются ввести карантин выходного дня с 14 ноября
13:32
Суд в Париже рассмотрит иск Укрэнерго к России на 530 млн евро
13:12
Продажи растут - Toyota вдвое повысила прогноз по годовой прибыли
13:05
Метинвест направил 55 млн грн на модернизацию РОФ-1 Ингулецкого ГОКа
12:45
Укроборонпром будет закупать топливо по новым схемам
12:29
Спрос на сталь восстановился быстрее ожиданий
12:08
Торговая война с США пошла на пользу юаню
11:58
Будущее экологии и металлургов в руках Верховной Рады - Шпенов
11:51
Потенциал Украины в международной торговле превышает 400 млрд долл. – Шмыгаль
11:37
Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует 32 локомотива
11:15
Bentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилей
11:08
Игнорирование проблем экологии обойдется слишком дорого для украинцев - Магера
10:54
Лукашенко хочет построить еще одну АЭС
10:34
Заробитчане присылают в Украину в 5 раз больше денег, чем инвесторы
10:15
Крупные компании призывают отказаться от энергетического угля
09:49
Средства эконалога в Украине идут на затыкание бюджетных дыр - Магомедов
09:40
На российском рынке ж/д колес ожидается стагнация
05.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!