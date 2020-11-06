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1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза

06.11.20 14:19 , Укринформ
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Кабинет министров ожидает голосование во втором чтении проекта закона, согласно которому будет выделено 1,4 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам; эти средства будут получены с доходов НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Что касается шахтеров - мы прилагаем максимум усилий, чтобы в этом году задолженности перед шахтерами у государства не было. И у нас это получается", - сказал Д.Шмыгаль.

Он напомнил, что в первом чтении парламент уже проголосовал законопроект, согласно которому для выплаты заработной платы шахтерам будет выделен 1,4 млрд грн; они будут получены с доходов "Нафтогаза".

"Что касается следующего года: заложены 4,5 млрд грн. Этих средств расчетно будет достаточно, чтобы выплачивать государственную долю заработной платы", - отметил Д.Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 ноября приняла за основу проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа)".

Документом, в частности, предусматривается выделение 1,4 млрд грн на финансирование бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" с целью выплаты и погашения до конца этого года задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

МинПром

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