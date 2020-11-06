В октябре украинский автопром сократил производство на четверть По предварительным данным "Укравтопрома", в октябре на украинских заводах было собрано 687 ед. автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома"



По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на четверть.



Больше всего в прошедшем месяце было изготовлено легковых автомобилей. Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома – 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее.



Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) упал на 87% до 4 шт. (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").



На 5% снизилось производство автобусов. В течение месяца на пяти предприятиях было сделано 77 автобусов. Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов "Черкасский автобус" — 29 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем — 22 автобуса. На Богдане отчитались о выпуске 12 шт.



Еще 10 автобусов произведено на ЗАЗе и 4 шт. собрал Часовоярский завод. Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3791 ед. автотранспортных средств, что на 39% меньше, чем десять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 3211 шт. (-40%); Коммерческих – 36 шт. (-68%); Автобусов – 544 шт. (-23%).



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