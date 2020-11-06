В Украине собираются ввести карантин выходного дня с 14 ноября В Украине планируется ввести карантин выходного дня ориентировочно с 14 ноября, в субботу и воскресение будет работать только критическая инфраструктура. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.



"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны – не на две недели, не на три недели. Поэтому необходимо ввести такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Это когда останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры", – заявил М.Степанов.



По словам министра, это позволит разорвать цепочку передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.



"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных", – подчеркнул глава Минздрава.



Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 6 ноября зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



