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В Украине собираются ввести карантин выходного дня с 14 ноября

06.11.20 13:54 , Бизнес Цензор
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В Украине планируется ввести карантин выходного дня ориентировочно с 14 ноября, в субботу и воскресение будет работать только критическая инфраструктура. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны – не на две недели, не на три недели. Поэтому необходимо ввести такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Это когда останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры", – заявил М.Степанов.

По словам министра, это позволит разорвать цепочку передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 6 ноября зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

МинПром

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